L'acusat de violar una menor de 17 anys a l'exterior d'una discoteca de Cadaqués la matinada de l'1 d'agost del 2018 ha negat les relacions sexuals. Al judici, que s'ha fet aquest dimarts a l'Audiència de Girona, el processat ha dit que només es van fer petons i tocaments però no ha explicat la presència del seu ADN en la víctima. La fiscalia i l'acusació particular demanen 9 anys de presó i la defensa l'absolució. La policia va detenir el sospitós poc després dels fets. Dos testimonis, a qui la menor va demanar ajuda, el van retenir fins que van arribar les patrulles. La declaració de la víctima s'ha fet a porta tancada. L'agressió sexual va generar indignació a la població, que va organitzar una manifestació de protesta.

L'acusat i la víctima, que aleshores tenia 17 anys, es van conèixer aquella mateixa nit en una discoteca de Cadaqués. Cap a dos quarts de sis de la matinada van sortir del local i van enfilar el carrer Miquel Rosset. Segons les acusacions, en un primer moment es van fer petons, fins que el processat va començar a fer tocaments a la víctima: "Li va dir que parés".

"Fent-ne cas omís, la va empènyer amb força i la subjectar pels canells", relaten les acusacions que remarquen que l'acusat va dur la víctima fins a un portal, on la va acorralar. Un cop allà, es va abaixar els pantalons i la va violar.

Les acusacions sostenen que el processat només es va aturar quan es veure "sorprès" per la presència d'un jove que caminava pel carrer. A la sala de vistes, aquest testimoni ha relatat que, d'entrada, no va fer massa cas del que veia perquè pensava que era una parella i no es va voler "ficar pel mig". Sí que es va adonar que el jove tenia la noia contra la paret i que ell duia els pantalons mig abaixats.

No va començar a sospitar fins que va veure com el noi "marxava corrent" carrer avall en veure'l i la víctima immediatament li va demanar ajuda dient-li que l'havia atacat: "Tenia un atac de nervis". Immediatament, aquest testimoni i un altre jove -que també ha declarat al judici-, van anar fins a l'entrada de la discoteca demanant-li a la víctima que identifiqués qui havia estat.

El van localitzar allà davant, li van dir que no es mogués i van alertar la policia. Segons han explicat a l'Audiència, el processat estava "tranquil" i acompanyat d'un amic. El van retenir fins que van arribar les primeres patrulles.

La Policia Local va detenir l'ara acusat poc després dels fets i, segons han declarat els agents que van intervenir en un primer moment, van decidir tancar l'arrestat i el seu amic dins el vehicle perquè hi havia mala maror entre joves que els recriminaven i temien per la seva integritat física. Els Mossos d'Esquadra van assumir la investigació.

A la víctima la van traslladar primer al CAP i després a l'hospital de Figueres. La noia ha declarat a porta tancada però, segons ha explicat la fiscal al seu informe, ha relatat que no havia mantingut mai relacions sexuals. Per això, l'acusació apunta que les lesions a la zona vaginal detectades en la noia són compatibles amb una agressió sexual.

L'acusat, de nacionalitat francesa i 29 anys en l'actualitat, ha declarat al final del judici. Segons la seva versió, van sortir junts del local agafats de la mà i es van estar petonejant i fent tocaments. En un moment determinat, afirma que la situació es va "escalfar" però nega que hi hagués hagut penetració perquè no va aconseguir tenir una erecció.

L'acusació pública, a l'informe, ha indicat que amb aquest relat exculpatori el processat no ha donat cap explicació a una de les proves que l'incriminen, com és la presència d'ADN als genitals de la víctima i a la seva roba interior. La fiscal subratlla que, a banda que el relat de la noia s'ha mantingut persistent al llarg del temps, "no hi poden haver més corroboracions perifèriques" que demostrin la violació.

Per això, tant la fiscalia com l'acusació pública demanen una condemna de 9 anys de presó i 10 de llibertat vigilada per un delicte de violació. A més, volen que l'acusat no es pugui apropar a menys de 500 metres de la víctima ni comunicar-se amb ella durant 12 anys. En concepte de responsabilitat civil, sol·liciten que la indemnitzi amb gairebé 25.000 euros per les lesions i les seqüeles. La germana de la víctima ha explicat al judici que "mai ha tornat a ser la mateixa".

La defensa demana l'absolució. El judici, que s'ha fet a la secció quarta de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència.

El cas va generar indignació a Cadaqués, que pocs dies després dels fets va sortir al carrer en una manifestació clamant contra les agressions sexuals.