Efectius del parc de Bombers de Figueres han hagut d'actuar, aquest diumenge a la tarda, al saló central de la Rambla per evitar la caiguda d'una branca sobre l'espai públic. La peça vegetal havia quedat colgada en el cablejat de serveis i ha calgut utilitzar l'autoescala dels serveis d'emergències per a arribar-hi. Aquests darrers dies, la tramuntana ha bufat amb força a l'Alt Empordà i ha generat altres incidències d'aquestes característiques. La Guàrdia Urbana també ha participat en la resolució del succés per a veitar que la gent s'hi acostés.