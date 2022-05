El jutjat d'Instrucció 3 de Girona ha deixat en llibertat sense fiança els set detinguts d'aquest divendres en l'operatiu contra el tràfic de marihuana a Girona. La causa contra tots els arrestats està oberta per un presumpte delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric, però a més, el mosso d'esquadra arrestat també se l'investiga per un presumpte delicte de revelació de secrets. Segons ha informat l'advocat de cinc dels set acusats, entre ells el mosso, Sergi Noguero, el jutjat d'Instrucció 3 s'inhibirà de la causa i serà Instrucció 4 de Girona qui hi ho portarà, ja que és qui havia iniciat les diligències prèvies dels fets.

Des d'un punt de vista policial, la investigació l'ha assumit la Divisió d'Afers Interns (DAI) dels Mossos perquè hi ha un agent implicat que vinculen amb una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana. De fet, la DAI estava investigant aquest agent perquè tenia informació que estava passant a diferents delinqüents de la demarcació, entre ells aquest clan detingut aquest divendres, segons va saber l'ACN. Aquest grup estava assentat a la ciutat de Girona, en un domicili al carrer Ullastret on els Mossos han trobat una plantació en un amagatall al pàrquing de l'immoble. L'operatiu va començar aquest divendres a les nou del matí i a més d'aquest escorcoll se'n van fer dos més. Al carrer Ullastret els Mossos d'Esquadra van detenir tres persones. A banda de desmantellar la plantació i intervenir la droga, també van intervenir aires condicionats i utensilis utilitzats habitualment en les plantacions indoor. Cap a les tres de la tarda, els Mossos van donar per acabat el registre i es van endur els detinguts. L'operatiu es va saldar amb la detenció de sis homes i una dona. Entre els arrestats hi ha un agent que hauria utilitzat la seva condició de policia per filtrar informació confidencial a la xarxa de tràfic de marihuana. Els Mossos van localitzar tres plantacions de marihuana durant el dispositiu. A més dels set detinguts hi ha una vuitena persona que no ha quedat detinguda però sí investigada.