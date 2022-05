La Policia Nacional ha detingut a Castelló d'Empúries un home i una dona que operaven com a delinqüents itinerants en diverses ciutats de l'Estat. Concretament, se'ls ha detingut com a presumptes autors d'un robatori de telèfons mòbils i ordinadors a un centre comercial de la província de Saragossa valorats en 3.000 euros. La investigació es va originar a Saragossa però els autors van ser identificats per agents de la policia de Cornellà de Llobregat. En paral·lel, investigadors de la comissaria de Figueres van aconseguir identificar-los a prop d'un hotel de Castelló d'Empúries, on han estat detinguts i han passat a disposició judicial.

Els detinguts treballaven de forma coordinada amb dues persones més, també un home i una dona, per cometre els robatoris i furts. Actualment, la policia continua la investigació per detenir aquestes dues altres persones integrants del grup delinqüent. Modus operandi El grup, integrat en total per dos homes i dues dones, accedia als locals de forma esglaonada. Un d'ells agafava un telèfon mòbil, que introduïa en una nevera del mateix local. Posteriorment, un segon es dirigia a la nevera i desbloquejava al seu interior el sistema de seguretat, mentre un tercer vigilava. Un cop desbloquejada l'alarma, es lliurava el dispositiu mòbil al quart component. Tots ells abandonaven el local tal com hi havien accedit.