Els Mossos d'Esquadra van detenir el 26 i 27 d'abril quatre homes d'entre 18 i 24 anys i quatre menors d'edat com a presumptes autors de 14 delictes contra el patrimoni al Baix Empordà.

Els detinguts presumptament formaven una banda i s'anaven intercanviant en els fets delictius, ha informat el cos policial en un comunicat aquest dimarts.

Quatre dels presumptes lladres van ser detinguts el 26 d'abril per robar a cinc restaurants de l'Estartit, i els quatre restants --un home de 24 anys i tres menors-- van ser detinguts el 27 d'abril per robar a tres domicilis de la Bisbal d'Empordà i un de Fonteta.

El detingut el 27 d'abril, que acumula antecedents per fets semblants, va tornar a ser arrestat el mateix dia com a presumpte autor d'un robatori amb violència en un restaurant, per robar dins una perruquería de l'Estartit i per tres robatoris més amb força a habitatges de la Bisbal d'Empordà.

El detingut de 24 anys ja ha ingressat a presó, els menors seran citats a declarar davant la Fiscalia de Menors de Girona i els detinguts majors d'edat, que tenen antecedents per delictes contra el patrimoni, seran citats a declarar davant l'autoritat judicial de la Bisbal d'Empordà.