El padrastre d'una menor ha agredit el director de l'institut de Cassà de la Selva.

Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte agressor per un atemptat contra l’autoritat a funcionari públic. El succés s'ha produït cap a tres quarts d'onze del matí, quan el padrastre ha anat al centre per demanar explicacions sobre un tema relacionat amb la nena que estudia al centre.

Per causes que encara es desconeixen, l'home ha clavat una bufetada al director, Josep Poch i aquest ha caigut a terra.

Arran dels fets, el centre ha alertat els Mossos d'Esquadra i han arrestat al padrastre.

El detingut és un home de 38 anys i se l'acusa d'un atemptat contra l’autoritat a funcionari públic. Està previst que aquest dissabte passi a disposició judicial.

El claustre "reivindica la pau"

Arran de l’agressió que ha patit el director del centre, el claustre de professors ha fet una concentració de rebuig al pati del centre i en aquesta la comunitat educativa ha rebutjat "tot acte de violència" també reivindica "l’educació a favor de la pau, el diàleg i els valors ètics".

El claustre ha sortit al pati del centre a les 12 del migdia juntament amb alumnes i s'ha llegit un manifest condemnant els actes violents i a favor de la pau, segons informa el centre.

Cas de Vidreres

Aquesta no és la primera agressió que transcendeix a les comarques gironines cap a un professor. L’any passat se'n va produir una de molt violenta a l’institut de Vidreres. Un alumne de 15 anys va apunyalar la seva professora i el van acabar acusant d’un intent d’homicidi. Per tant, lluny d’una agressió per atemptat contra el funcionari públic.

Aquest incident va consternar les comarques de Girona i tota la comunitat educativa. Els fets van succeir el 30 d’abril de l’any passat al migdia, quan un de quart d’ESO va atacar una professora amb un ganivet. Li va causar ferides al cap i al coll i fins i tot, el jove de 15 anys també la va intentar agredir a la zona de l’abdomen. La Policia Local de Vidreres va detenir a l’estudiant en el mateix pati de l’institut i quan el noi ja en fugia. El jove va atacar la professora davant dels seus companys però ell estava complint una sanció per mal comportament i se l’havia expulsat del centre durant cinc dies. La dona va ingressar al Trueta per les ferides. Després dels fets, el jutge de menors va decidir que fos internat en règim tancat per un període inicial de quatre mesos, que es podia allargar fins al mig any.

Tres denúncies en quatre anys

Els Mossos han treballat en els últims quatre anys tres denúncies per atemptat contra l’autoritat a funcionari públic en l’àmbit de centres educatius gironins. Dues d’elles en escoles i una, en un institut. Pel primer cas una persona de 26 anys que va acabar denunciada per una agressió en una escola de Palamós durant l’any 2019. Els altres dos casos es van produir el 2020: un va acabar amb un menor de 14 anys implicat per una agressió a l’institut de Sils. El mateix any, en una escola de Garriguella, una persona de 39 anys també va acabar denunciada per un altre incident. Tots aquests casos van ser perpetrats per persones de nacionalitat espanyola