Van matar ‘el Pérez’ perquè pensaven que ell havia matat Pepe. Els joves –entre deu i quinze, segons els primers testimonis– que dimecres al migdia van parar una emboscada i van assassinar el xaval de 18 anys al barri de Villaverde, a Madrid, el culpaven d’un altre crim, l’assassinat a cop de matxet de Jaime Guerrero, àlies Pepe, un futbolista de 15 anys, a l’entrada d’una discoteca del carrer d’Atocha, el 5 de febrer passat, segons ha sabut Cas Obert, el canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica.

La Policia continua investigant aquest assassinat del febrer i tenia entre els seus sospitosos el jove conegut com ‘el Pérez’, vinculat amb la banda dels Dominican Don’t Play (DDP). Les indagacions apunten que entre sis i vuit membres d’aquesta banda van atacar Jaime Guerrero, al qual acusaven de trair-los per passar-se al grup dels Trinitarios. Els especialistes de la policia tenien alguns indicis contra ‘el Pérez’ i continuaven investigant la seva possible implicació en el crim, però encara no havia sigut acusat formalment de res. No obstant axiò, per als Trinitarios ja era culpable.

Cors verds

L’endemà del crim d’Atocha, integrants i seguidors dels Trinitarios van decidir venjar la mort del futbolista. Fins i tot ho van anunciar a les xarxes socials, firmant alguns missatges i vídeos amb cors verds, el color dels Trinis.

Des d’aleshores, segons ha sabut aquest mitjà, van estar recollint informació sobre el jove de 18 anys. Van descobrir on vivia, van esbrinar les seves rutines i dimecres passat li van parar una emboscada poc després de dos quarts d’una del migdia. Almenys deu el van esperar molt a prop de casa seva, al costat d’unes vies del tren, i el van atacar al parc pròxim amb punyals, matxets i navalles, a l’esquena i l’abdomen. El jove es va desplomar en ple carrer d’Alcocer, al barri de Villaverde.

Guerra de bandes

Trinitarios i Dominican Don’t Play, dues bandes d’origen dominicà, tenen una guerra sense treva pel control d’algunes zones de Madrid, especialment als barris del sud-est de la capital. Negar-se a entrar en una banda pot ser motiu perquè et matin, com li va passar al jove Isaac López àlies Little Kinky, que va ser assassinat el 14 de juliol del 2021 en un túnel de Madrid en mans d’un grup o cor dels DDP. La policia ha detingut quatre joves per aquest assassinat.

Deixar un d’aquests grups per passar-se a un altre és gairebé una sentència de mort. De fet, tal com va revelar aquest mitjà, la policia ja havia salvat la vida del jove Jaime Guerrero, àlies Pepe, una nit de desembre, quan vigilant diversos integrants dels DDP els van descobrir a la porta de casa seva, per matar-lo. Al febrer no van poder evitar-ho. Ara, a l’abril, els Trinitarios han complert la seva anunciada venjança. I pot iniciar-se un altre capítol.