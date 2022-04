Els Mossos de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona han denunciat tres vegades en un sol dia un mateix conductor per utilitzar el mòbil mentre conduïa.

Els fets es van produir ahir i el van enxampar tres cops en menys de 12 hores a les carreteres N-II i l’AP-7 a Bàscara i Maçanet de la Selva.

Aquest jove, de poc més de 20 anys, va quedar denunciat en virtut de l'article 76 la llei de seguretat viària per conduir i manipular el telèfon mòbil al mateix temps.

En total li han imposat tres sancions de 200 euros cadascuna i per tant, haurà d'abonar 600 euros -si no és que ho paga abans en cas d'abonar la sanció en els 20 dies següents des de la notificació.

D'altra banda, l'home ha acabat amb vuit punts menys al permís de conduir. Tot i que la llei estableix sis punts per cada denúncia, segons l'article 67, assegura la policia, només es permet un màxim de vuit punts cada dia si no es considera una infracció de gravetat. Per tant, només se n'hi treuen sis de la primera sanció i dos més.

Els agents de Trànsit dels Mossos han enxampat aquest conductor en la setmana que les policies de trànsit -locals i Mossos- porten a terme una companya coordinada pel Servei Català de Trànsit (SCT) sobre distraccions en la conducció i que acaba aquest diumenge.

En menys de 12 hores

En el cas d'aquest jove se'l va denunciar ahir tres cops en menys de dotze hores.

El primer cop es remunta quan faltaven deu minuts per les deu del matí mentre conduïa per la carretera N-II al seu pas per Maçanet i en sentit Girona.

No van passar ni dues hores, que els agents de Trànsit el van tornar a denunciar. A dos quarts de dotze del migdia el van interceptar a Bàscara amb el mòbil mentre estava al volant quan circulava per l'AP-7 en direcció la Jonquera.

Finalment, a dos quarts de vuit del vespre, els Mossos el van sorprendre a Bàscara mentre tornava a tenir aquesta actitud al volant mentre avançava per l'autopista AP-7.

Cal recordar que accions com parlar pel mòbil o escriure missatges, sintonitzar la ràdio o programar el GPS van ser darrere d’un 23,5% de la sinistralitat, és a dir, un de cada quatre accidents amb víctimes.