L'Audiència de Girona no ha pogut jutjar un acusat d'agredir sexualment la filla quan tenia entre sis i vuit anys per "demència sobrevinguda". El tribunal va acordar la suspensió del judici, que s'havia de fer aquest dilluns, després que els forenses comprovessin que el processat és incapaç de comprendre el procediment. Segons fonts judicials, pateix el síndrome de Korsakoff, vinculat al consum d'alcohol, que afecta les seves capacitats i no té perspectives de millora. Per això, el tribunal dictarà el sobreseïment de la causa. L'acusat, que s'enfronta a 15 anys de presó, està complint actualment una pena de 8 anys per intentar matar el sogre a cops de destral el juny del 2014. Es preveu que aquest juny surti en llibertat.