Nova fase de l'operatiu contra la xarxa que presumptament falsificava carnets de conduir a través d'un informàtic que treballava per a la Direcció General Trànsit (DGT) a Girona. La Policia Nacional i la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra han desplegat aquest dilluns un dispositiu que, fins al moment, s'ha saldat amb catorze detinguts. Segons fonts properes al cas, la investigació ha identificat més sospitosos que formarien part del grup d'intermediaris del suposat entramat criminal. Segons confirmen Mossos i Policia Nacional, hi ha hagut detencions a Figueres, Olot, Girona, Vic i Mallorca. La primera fase de l'operatiu que es va fer el maig passat va acabar amb la detenció dels presumptes líders de la xarxa.

L'11 de maig, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional van desplegar el macrooperatiu Loki per desmantellar una xarxa que falsificava carnet de conduir accedint a la base de dades de la Direcció General de Trànsit (DGT). A la cúpula de la trama, la investigació hi situava un informàtic que treballava per a la DGT a través d'una empresa externa, la seva parella (tots dos detinguts en un domicili de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà) i un home arrestat a Quart identificat com la "mà dreta" de l'informàtic.

La causa, tutelada pel jutjat d'instrucció 1 de Girona, estava oberta per delictes de suborn, blanqueig de capitals, falsedat de document oficial i grup criminal. Inicialment, vuit dels arrestats van ingressar a presó però l'octubre passat l'Audiència de Girona va acordar deixar en llibertat sota fiança els líders de la xarxa. La més alta era per a l'informàtic, fixada inicialment en 100.000 euros. Segons fonts properes al cas, no l'ha abonat i continua al centre penitenciari. La resta d'investigats estarien en llibertat, segons les mateixes fonts.

Segons ha pogut saber l'ACN, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han dut a terme aquest dilluns al matí una nova fase de l'operatiu centrada, ara, en el grup d'intermediaris i "administratius" de l'entramat criminal. S'encarregaven, segons la investigació, de rebre diners dels clients (dels quals se'n quedaven una part) i recollir la informació i documentació necessària per fer els permisos de conduir fraudulents.

Fins al moment, hi ha catorze detinguts que està previst que passin a disposició judicial dimecres. Els hi atribueixen delictes de falsedat documental, suborn i pertinença a organització criminal.

La investigació apunta que, utilitzant aquest entramat amb aconseguidors, intermediaris i la cúpula, la xarxa hauria fet més de 3.000 carnets de conduir fraudulents i els clients pagaven imports d'entre 3.000 i 15.000 euros. En el moment de l'explotació de la primera fase de l'operatiu, la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra van xifrar en més de 8 MEUR els beneficis obtinguts per l'organització. Aleshores, però, la instrucció identificava 1.845 gestions fraudulentes que s'haurien traduït en un miler de carnets falsificats.