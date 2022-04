La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir aquest dissabte un home de 23 anys acusat de temptativa d'homicidi per haver apunyalat al coll una dona que es trobava a la terrassa d'un bar a l'avinguda Rosa Parks, segons ha avançat Segre i confirmat fonts policials.

Els fets van passar a les 20.20 h i van ser els mateixos clients del bar, entre ells un mosso d'esquadra fora de servei, i vianants que passaven els que van reduir l'atacant, que no té cap relació amb la víctima. Una patrulla de la Guàrdia Urbana que passava per allí va detenir l'individu i el va traslladar als serveis mèdics, que van decretar-ne l'ingrés per malaltia mental a la unitat de salut mental de l'hospital Santa Maria. La víctima, de 36 anys, va patir ferides superficials.

Pel que sembla, al moment de l'apunyalament la fulla del ganivet de cuina que portava l'atacant es va trencar. Segons les mateixes fonts policials, això va evitar que les ferides provocades a la víctima fossin més greus.