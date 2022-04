Quan els agents Marc i Jordi dels Mossos d'Esquadra han arribat a Portbou aquest matí de divendres, a primera hora, per iniciar el seu servei, s'han fixat que el mar estava més mogut que de costum i que les onades picaven fort contra les roques. En aquells moments, no s'imaginaven que al cap d'uns instants rebrien un avís que els portaria literalment a "mullar-se" en aquell mar. Eren tres quarts de vuit del matí quan un regidor de l'Ajuntament de Portbou ha trucat els mossos, quan ells ja estaven a les dependències, per alertar-los que podria ser que una persona s'estigués ofegant al mar, a l'altura del Passeig. El regidor els ha explicat que una veïna l'ha avisat perquè ha vist un cos surant a l'aigua.

Els dos agents s'han mobilitzat ràpidament i han anat fins al lloc indicat. "Hem confirmat que a uns cent metres de la riba es veia un cos sobresortint de l'aigua i, de seguida, hem valorat la situació", expliquen els dos policies, i hi afegeixen: "Sabíem que hi havia una persona a l'aigua i que salvar-li la vida era qüestió de minuts. No podíem esperar els recursos d'emergència i allà no hi havia cap embarcació. L'única opció que ens quedava era entrar a l'aigua". Els agents Marc i Jordi han reaccionat amb rapidesa i amb l'ajut d'una corda nàutica de 50 metres que sempre porten a la motxilla, una corda que té una història que explicarem més endavant, han iniciat les maniobres de rescat.

"Davant d'una situació com aquesta, el primer que penses és: 'què fas?' Però actues de pressa perquè saps que hi ha un mínim de possibilitats que aquella persona estigui viva", relaten els agents Marc i Jordi, que des de la riba veien com el cos es movia i semblava que la dona feia intents per treure el cap de l'aigua.

Aleshores, els dos companys s'han repartit les tasques, un aniria nedant fins a la dona i l'altre controlaria les maniobres i s'agafaria fort a la corda a la qual estaria subjectat el nedador. L'agent Marc s'ha tret el cinturó, l'armilla i les sabates i s'ha llançat al mar, vestit, ben agafat a la corda, mentre el seu company li anava donant indicacions perquè sapigués bé cap a on havia de nedar. "Les onades, tan fortes, no ajudaven i era difícil nedar en una direcció concreta", ha comentat l'agent Marc, que en algun moment, mentre estava a l'aigua, ha temut per la seva vida: "Tal com estava el mar, he sentit que m'estava arriscant molt, però he continuat nedant perquè pensava que cada vegada estava més a prop de la dona".

Hi ha hagut un moment en què l'agent Jordi s'ha adonat que la corda se li estava quedant curta i, per sort, un operari de la brigada de Portbou, que ha acompanyat els agents en tot moment, ha aconseguit més corda i els dos han pogut fer un nus, per assegurar-se que el policia Marc podria arribar lligat fins a la dona. Resulta que aquest operari es trobava sense roba, només en calçotets, perquè al principi ell també s'ha volgut llançar a l'aigua, però els agents l'han fet desistir per la seva seguretat.

Quan l'agent Marc ha arribat fins a la dona, ella estava inconscient. L'ha agafat amb l'esquena sobre el seu tòrax i s'ha deixat portar per la corda. A l'altre extrem, l'agent Jordi, ajudat per l'operari, s'ha encarregat d'estirar la corda per portar el policia i la dona fins a la riba. Marc ha arribat exhaust després del gran esforç que acabava de fer, i Jordi i l'operari s'han ocupat d'allunyar el cos inconscient de la dona de les onades. L'ambulància del SEM ja es trobava al Passeig en aquell moment, i els sanitaris s'han fet càrrec de traslladar la dona a l'Hospital de Figueres.

L'agent Jordi explica que els ha sorprès el pes de la dona. "Portava moltes capes de roba, dos jerseis, una jaqueta i tres pantalons, per això pesava tant, i a més estava tot ben moll", ha dit. De la dona se sap poca cosa, que té 57 anys i la nacionalitat txeca. Al poble ningú no la coneix i se sospita que devia estar de pas a Portbou.

Sorpresa per una forta onada

La veïna que ha donat el primer avís al matí ha explicat que ha vist aquesta dona caminant davant del xiringuito, a la platja Gran, en direcció a unes roques on hi ha un pas estret per accedir a una platgeta. Tot sembla indicar que ha estat quan es trobava en aquestes roques quan la dona hauria estat sorpresa per una forta onada, que l'hauria empès accidentalment a l'aigua.

El rescat ha estat seguit per una multitud de persones que s'han concentrat al Passeig i que observaven amb atenció i angoixa el treball que estaven efectuant els dos mossos d'esquadra. Els agents Marc i Jordi han rebut les felicitacions dels seus companys i dels seus superiors per aquesta actuació meritòria. També la gent de Portbou els ha expressat el seu agraïment amb una forta ovació quan han aconseguit treure la dona de l'aigua i li han salvat la vida.

La història de la corda

Fa deu anys que els agents Jordi i Marc porten una corda nàutica de 50 metres a la motxilla i mai abans l'havien hagut de fer servir, fins avui. La corda va ser un regal que li van fer a l'agent Marc quan treballava a l'Escala. "Recordo que després d'un servei, algú em va dir que me la podia quedar, que algun dia de ben segur que ens faria servei. I aquest dia ha estat avui", somriu l'agent.

La segona vegada

Es dona la circumstància que aquesta no ha estat la primera vegada que els mossos d'esquadra Jordi i Marc han salvat la vida a una persona. Fa quatre anys, a Selva de Mar, un home va patir una aturada cardiorespiratòria i a ells els van avisar perquè anessin a assegurar la zona on havia d'aterrar l'helicòpter del SEM. "Mentre esperàvem i no esperàvem, vam dir: 'Nosaltres estem aquí i tenim la DEA al patrulla'. Aleshores, vam decidir que nosaltres mateixos podíem fer les maniobres de reanimació a aquell home, i així ho vam fer", recorden els dos companys.