L'Audiència de Girona ha absolt els tres acusats que s'enfrontaven a 3 anys i mig de presó cadascun per haver-se quedat 91.000 euros d'una empresa de Navata que havia abonat aquests diners com a bestreta per comprar 250 tones de pinyes de Portugal. No hi ha apropiació indeguda ni tampoc estafa. La sentència exposa que van rubricar l'acord el setembre del 2011 i que la campanya de recollida de pinyes començava al desembre. Per això, conclou que els processats no podien preveure que la collita es malmetria per culpa d'una plaga i que no podrien subministrar "cap pinya" a l'empresa: "No existeix cap element que faci pensar que els acusats ho sabessin anticipadament, excepte que tinguessin facultats endevinadores sobre cultius".

Tres acusats afronten 3 anys i mig de presó per haver-se quedat 91.000 euros d'una empresa de Navata La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent la magistrada Mercedes Alcázar, recull que l'administradora de l'empresa de Navata i els processats van arribar a un acord verbal l'agost del 2011 segons el qual els acusats es comprometien a subministrar-li 250 tones de pinyes provinents de Portugal durant la campanya 2011-2012. Van pactar, també, l'import i la bestreta que l'empresària abonaria, del 50% del valor total. Així, el contracte es va materialitzar el setembre del 2011 quan l'empresa de Navata va transferir 91.000 euros a la mercantil dels processats. Al final, però, no van rebre "ni una pinya" perquè, segons apunta la sentència, la collita es va malmetre "en gran part per culpa d'una plaga". L'Audiència de Girona conclou que els processats no van cometre cap delicte quan van incomplir el contracte: "L'incompliment del contracte civil no és suficient per si mateix per deduir una intenció defraudatòria". La sentència argumenta que, d'entrada, la mercantil dels processats no va rebre el diners amb l'obligació de tornar-los, sinó formava part del pagament per avançat d'un carregament de pinyes. A més, l'Audiència exposa que "tampoc es pot afirmar" que els acusats es quedessin amb els diners perquè consta a la documentació aportada que van destinar el gruix de la bestreta a pagar el dret de recollida a tres finques de Portugal. Al judici, els processats van admetre el deute amb l'empresa de Navata i van assegurar que en cap moment van tenir intenció de quedar-se els diners o de no complir amb el negoci. Segons van dir, aquell any la plaga va destrossar la collita i van al·legar que eren uns "riscos" que també assumia la víctima. "No existeix cap elements que ens pugui fer pensar que els acusats sabessin anticipadament i en el moment d'arribar a l'acord amb la víctima que no podrien dur a terme el subministrament de pinyes pel simple fet que la temporada de collita comença al desembre i l'acord escrit data del 5 de setembre", conclou l'Audiència. El tribunal també descarta el delicte d'estafa, introduït com a alternativa per l'acusació particular, perquè "no existeix cap indici d'engany en la conducta dels acusats". "La documental evidencia en la collita de la pinya a Portugal de la temporada 2011-2012 unes vicissituds que no podien preveure's en el moment de l'acord, cinc o sis mesos abans de la recol·lecta".