Un incendi va cremar la mitjanit d'ahir una botiga a Lloret de Mar. A l'interior no hi havia ningú en aquell moment i cap persona va resultar ferida. L'avís per l'incendi es va produir quan faltaven sis minuts per les dotze als baixos d'un edifici al carrer Just Marlés Vilarrodona.

L'incendi va afectar totalment el local per temperatura i fum, i lleument pel fum, dos edificis veïns. Al lloc s'hi van desplaçar sis dotacions dels Bombers, els Mossos d'Esquadra i el SEM. Es va precintar la part de la vorera propera al local. A les 00.12h el foc ja estava apagat i sense cap ferit. Un altre incendi va cremar la nit de dissabte un pis a Tordera. Les dues persones que resideixen a l'habitatge van ser traslladades a l'Hospital de Calella per inhalació de fum. El foc es va produir en un pis a la planta -1 d'un edifici de planta baixa i dos pisos al carrer Mas Figueres. L'avís es va donar a les 22.32 h. Cinc dotacions hi van treballar. En arribar el foc estava totalment desenvolupat i amb afectació per fum de la caixa d'escala i del pàrquing.