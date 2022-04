Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una banda especialitzada a organitzar macrofestes il·legals i que estafava en cases rurals gironines durant la pandèmia.

Els responsables van organitzar més de 25 festes en cases de turisme rural d’arreu de Catalunya. A la província ha afectat allotjaments rurals del Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà i la Selva. Segons la policia, a hores d'ara el frau d'aquesta banda ascendeix a prop de 200.000 euros.

Els agents de la Unitat Central d’Estafes i Mitjans de Pagament de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC), amb la col·laboració de Mossos de la Unitat Central d’Activitats Rellevants per la Seguretat Ciutadana de l’Àrea Central de la Policia Administrativa han detingut tres persones, a qui se’ls atribueixen almenys 25 delictes d’estafa i falsificació documental.

Els presumptes autors són integrants d’un grup criminal que es dedicava a l'organització de festes il·legals en habitatges de turisme rural sense el consentiment dels propietaris. Aquests a més no acabaven ingressant ni un euro perquè marxaven sense abonar l’import del lloguer de l’espai, el lloguer de material d’hostaleria ni la compra o contractació de serveis bàsics com càtering o beguda.

D’aquesta manera obtenien de forma íntegra el benefici econòmic del conjunt d’assistents a la festa de forma directa, derivada de la venda d’entrades així com la venda de les consumicions. La investigació estima en 200.000 euros la quantitat defraudada.

Dades falses

Per portar a terme aquesta metodologia, els presumptes autors contactaven amb els responsables dels habitatges de turisme rural o amb les empreses de serveis, ocultant la seva identitat sota unes dades falses. En alguns casos utilitzaven còpies de documentació d’altres persones o feien servir a una tercera persona com a intermediària, la qual, segons la policia desconeixia la intenció real dels llogaters.

Un cop iniciaven el contacte, la seva intenció era abonar l’import del lloguer o compra mitjançant una transferència bancària que resultava ser simulada i falsa. Enviaven per e-mail, o missatgeria instantània, un justificant de transferència bancària amb dades falses fent creure al destinatari que per la proximitat al cap de setmana, el pagament no es faria efectiu fins al cap d’uns dies (ja passat el temps de lloguer de la casa). Tota aquesta seqüència delictiva es desenvolupava en un espai de temps molt reduït, aproximadament 24 hores a comptar des de l’inici del contacte amb els responsables d’habitatges o empreses fins que es realitzava la festa.

Macrofestes de 400 persones

Tot i que l’aforament dels habitatges que llogaven no excedia els 10 o 15 residents, la quantitat final de persones que assistien a les festes s’estimava entre 300 i 400. Els investigats no donaven la ubicació de la festa fins ben entrada la nit per reduir els riscos d’una eventual actuació policial.

El grup criminal estava perfectament organitzat, ja que tenien molt ben atribuïdes les funcions específiques de cadascun d’ells: lloguer dels espais, convocatòria dels assistents a través de xarxes socials, contractació dels càterings, seguretat i control d'accés a la finca, equips de so i llum, cambrers, etc.

Els habitatges de turisme rural on es van consumar les festes es troben a les comarques del Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà i la Selva, el Maresme, Noguera, Garraf, Alt Camp, Bages, Osona i el Tarragonès.

Els tres detinguts van passar a disposició judicial el dia 8 d’abril, amb més de 25 fets en conjunt imputats al grup criminal, i l’autoritat judicial va decretar-ne la llibertat amb càrrecs.

Denúncies

A banda dels fets penals que se’ls atribueixen, per part de la Unitat Central de Joc i Espectacles del Cos de Mossos d’Esquadra també es van tramitar les corresponents denúncies per infraccions a la llei 11/2009, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, per la celebració d’aquests tipus d’esdeveniments sense disposar de l’autorització administrativa corresponent, i per l’incompliment de la normativa sanitària en prevenció de la COVID, vigents en el moment dels fets.

Un dels casos que s'havia denunciat a Gironès d'aquesta tipologia és el que va afectar una casa rural d'Estanyol, on els van fer moltes destrosses després de celebrar-s'hi una macrofesta amb un centenar de persones.