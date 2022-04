Les flames d'un incendi han devastat un immoble particular del carrer Sant Miquel de la Jonquera. L'avís del foc s'ha produït cap a la mitjanit de dissabte a diumenge. El sinistre no ha provocat víctimes, però han calgut efectius de fins a set parcs de bombers de la demarcació per aconseguir la seva extinció i evitar l'expansió a altres edificis. També hi han actuat la Policia Local de la Jonquera, els Mossos d'Esquadra i el SEM, de manera preventiva. Es desconeixen les causes del succés.