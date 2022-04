Els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort a ganivetades d'un taxista a Lleida. L'avís del succés s'ha rebut a les 02.30 hores de la matinada d'aquest diumenge al carrer del Sifó del barri de la Bordeta, al sud-est de la capital de Ponent. Un testimoni ha trucat al 112 per informar que hi havia una persona inconscient i molt malferida a la via pública. La víctima hauria rebut entre 10 i 12 punyalades al coll i l'esquena, segons han informat a l'ACN fonts pròximes al cas. A uns 50 metres del cos hi havia un taxi amb el motor engegat i la porta del conductor oberta. L'home malferit ha estat traslladat pel SEM en estat crític a l'Hospital Arnau de Vilanova, però ha mort tres hores després, passades les 05.30 hores.

Els Mossos busquen ara l'autor de l'agressió mortal, mentre que la possible arma blanca homicida s'ha localitzat al terra en un altre carrer del barri de la Bordeta pròxim als fets.