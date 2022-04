Una dona ha estat apunyalada aquest matí a la sortida d'un pub del casc antic de Lloret de Mar. La dona ha estat agredida presumptament per un home quan aquesta no hauria volgut marxar amb ell. Ella l'ha empentat i llavors ell l'ha agredit a la cama una navalla en format targeta de crèdit (un giny que es desplega i es converteix en una arma blanca). L'agressor ha intentat fugir però un grup de persones s'hi ha enfrontat per evitar la fuga.

La Policia Local de Lloret ha rebut una alerta d'una baralla cap a dos quarts de set del matí i s'ha personat al floc dels fets, al carrer de l'Hospital Vell, juntament amb els Mossos d'Esquadra que han estat avisats pel 112. En arribar han trobat la dona ferida i l'agressor mig inconscient. Aquest ha quedat detingut per les lesions que presumptament hauria causat a la dona. El Servei d'Emergències Mèdiques ha traslladat la dona a l'hospital comarcal de Blanes on li han realitzat una sutura a la ferida. Ambdós individus, d'uns 40 anys d'edat, són de nacionalitat suïssa i origen armeni. En el moment de l'agressió, tant l'agressor com la víctima presentaven estat d'embriaguesa, a més de la possibilitat d'estar sota l'efecte d'altres drogues, segons fonts consultades.