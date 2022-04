L’any passat va tancar amb 415 denúncies per desaparicions a la província de Girona. De tots els casos coneguts per la policia, el 30% afectaven menors d’edat (128). Una franja d’edat que si bé no és la que no representa el nombre més elevat de fets, com explicaven els Mossos l’any passat.

Però sovint ho sembla perquè molts casos es donen a conèixer i se’n fa molta més difusió, sobretot a les xarxes socials. Una plataforma que té els seus pros i contres, ja que s’han de valorar també les conseqüències que pot tenir que un jove hi sigui exposat. Sovint aquestes desaparicions no s’allarguen en el temps i estan protagonitzades per adolescents marxen de casa seva per problemes o desavinences amb la família i al cap de poques hores tornen a casa.

Del total de denúncies aplegades per la policia, segons l’informe anual de Persones desaparegudes del Ministeri de l’Interior, 280 corresponen a homes i 135 a dones. Pel que fa als menors d’edat, 46 eren nois i 82 noies.

La xifra total de 415 casos dista de les 206 denúncies de l’any 2020, un any que va estar fortament marcat per la pandèmia i les seves conseqüències, com ara tancaments territorials.

A banda la crisi sanitària també va deixar casos de persones desaparegudes amb unes característiques especials: individus que arran d’alguna malaltia mental o degenerativa es desorientaven i els efectius de rescat els havien de localitzar.

Dels casos denunciats els 2021 n’hi ha hagut que han acabat ràpidament amb la localització de les persones; en altres no ha estat possible perquè elles no volien ser trobades -desaparició voluntària- i en algun cas, malauradament s’ha acabat amb una mort.

Un exemple d’un final tràgic és el del novembre del 2021, una dona va denunciar que el seu marit havia anat d’excursió per agafar cargols de mar pel parc natural del Cap de Creus i des de llavors no se’n sabia res. La Policia Local de Roses va localitzar el cos sense vida del turista de 67 anys cinc dies després i en una àrea de difícil accés. L’home va morir per causes naturals.

Pendents de trobar

De les 415 denúncies de desaparicions del 2021 Girona, n’hi ha algunes que no s’han acabat resolent. Segons les dades del Ministeri de l’Interior, en el moment de tancar l’any hi havia 40 casos per resoldre, un d’ells referent a un menor d’edat. A tot Espanya hi havia 4.138 casos d’aquestes característiques.