Amb la proximitat de l'inici de la campanya de la renda d'aquest 2022, que comença aquest dimecres, la Guàrdia Civil ha alertat sobre un correu que es torna recurrent cada vegada que s'aproximen les dates per complir les obligacions fiscals. Els ciberdelinqüents s'hi fan passar per aquesta agència en un bast intent de 'phising' per introduir als ordinadors o dispositius un 'codi maliciós' que els infecti.

#NoPiques

«Detectada campanya d'emails que suplanten (#phising) a l'Agència Tributària. Indiquen que està pendent de presentar una certa documentació com a excusa perquè facis clic en un enllaç que realment descarrega #malware. #NoPiques», i enllacen a una informació de l'Oficina de Seguretat de l'Internauta (OSI).

⚠️#ALERTA ❗

Detectada campaña de emails que suplantan (#phishing) a la Agencia Tributaria. Indican que está pendiente de presentar cierta documentación como excusa para que hagas clic en un enlace que realmente descarga #malware. #NoPiques https://t.co/zEQ8LBSpzY — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 25 de marzo de 2022

El correu que reben els usuaris arriba amb el logo de l'Agència Tributària i el text pot variar. Fa uns dies, la Seguretat Social o el SEPE també va advertir d'un frau similar, correus electrònics que, com els suposadament enviats per Hisenda, es repeteixen de manera periòdica i en moments puntuals –quan s'aprova l'ingrés mínim vital, les ajudes per a autònoms, els ertos...–.

Dades bancàries

La intenció dels pirates informàtics, en aquesta ocasió, és aconseguir les dades personals o bancàries dels usuaris. Per això fan servir una pàgina web falsa o ofereixen l'opció de descarregar algun arxiu fent creure que és un formulari que hem d'omplir o un expedient per consultar informació. L'Agència Tributària recorda que en cap moment sol·licita dades personals dels contribuents, ni personals ni econòmiques, per aquesta via. Tampoc envia factures per regular pagaments o sol·licita omplir formularis. El requeriment de dades sobre targetes de crèdit o dèbit, comptes bancaris, pagaments o devolucions no s'efectuarà mai d'aquesta manera. Tots els tràmits es realitzen presencialment o a través de la pàgina web oficial, en la qual apareix l'avís de comerç electrònic segur.