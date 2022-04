La Policia Local de Platja d'Aro ha detingut un home de 64 anys i veí de Girona per amenaçar-ne un altre a punta de pistola, a plena llum del dia. Els fets van passar aquest divendres pels volts de les dues de la tarda, quan l'arrestat va anar a una casa i va tocar el timbre.

La víctima, que estava a dins amb un amic a qui havia anat a veure, va obrir la porta i el sospitós el va apuntar amb una pistola carregada de bales. L'home va tancar de seguida la porta per evitar que el ferissin i es va amagar en una estança de la casa per trucar a la Policia que al cap d'una estona va arribar al lloc dels fets. Els agents van localitzar el sospitós que els va dir que només estava passejant i que la casa era seva.

Els dos policies, però, van comprovar que de la butxaca dels pantalons de l'home sobresortia la culata d'una pistola i van decidir aturar-lo per comprovar-ho. En el registre posterior, els agents van certificar que l'home duia una arma de foc.

En concret es tractava d'un revòlver Webley, del model Mark i del calibre 455, que a més estava carregada amb munició real i que, a més, no constava com a propietat seva. Per tot plegat, la Policia Local el va acabar arrestant i ara haurà de respondre per un delicte de tinença il·lícita d'armes i un altre d'amenaces.