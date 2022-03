El local d'oci nocturn de Figueres on s'ha produït un aldarull violent entre clients i un empleat del control d'accés ha decidit obrir un expedient informatiu contra aquest treballador, mentre s'investiga per què va enfrontar-se amb un matxet contra les persones que l'agredien. L'expedient suposa la suspensió cautelar de sou i feina del control d'accés. El president de la Fecasarm (Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals), Joaquim Boadas, ha explicat que la patronal fa costat legalment a l'establiment, que ha obert una investigació interna per tal de determinar com van anar els fets i d'on va sortir l'arma que portava el control d'accés i que s'aprecia en un vídeo enregistrat per testimonis presencials.

Investiguen una baralla a la sortida d'un pub de Figueres on els vigilants de seguretat portaven matxets "L'actitud violenta dels clients no es pot acceptar i, per això, condemnem els fets", ha declarat Joaquim Boadas, i també ha dit que el control d'accés ha manifestat que va témer per la seva integritat física en veure que li tiraven ampolles i el colpejaven amb troncs. El president de la Fecasarm ha anunciat que sol·licitarà una reunió amb l'alcaldessa i el vicealcalde de Figueres, Agnès Lladó i Pere Casellas, en què demana que assisteixin els comandaments de la Guàrdia Urbana, per tal de posar sobre la taula "la necessitat d'un protocol que agilitzi les intervencions de la policia". "Es va trucar a la policia, però quan van arribar ja havia passat tot", ha dit Joaquim Boadas.