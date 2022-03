Un tràiler que circulava per l'autopista AP-7 s'ha incendiat aquesta matinada a Darnius i la càrrega s'ha vist afectada.

L'avís de l'incendi de vehicle s'ha donat poc després de dos quarts de dues de la matinada i s'hi han desplaçat els efectius d'emergència (Mossos de Trànsit, Bombers i SEM).

Els Bombers hi han desplaçat sis dotacions i han treballat en el foc que ha cremat la cabina del vehicle i també la càrrega. El camió transportava planxes de pladur, un material on les flames tenien fàcil propagació. D'altra banda, els efectius també han hagut de treballar per evitar que el foc es propagués pels marges i hi hagués un incendi de vegetació, fet que han pogut evitat.

Pocs minuts abans de les quatre, han donat el foc per apagat.

Malgrat l'espectacularitat del foc, el conductor no ha resultat ferit.

Situació viària

Per la seva banda, els Mossos de Trànsit han tallat l'autopista mentre hi actuaven els efectius d'emergències. La carretera no s'ha obert al trànsit fins a un quart de cinc, segons el Servei Català de Trànsit. tres hores després dels fets. Només s'ha deixat un carril obert ja que s'ha de retirar el vehicle pesant.