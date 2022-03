La Guàrdia Civil ha intervingut 312 plantes de marihuana i 39,7 kg d'haixix en dues actuacions policials diferents a la Jonquera. La benemèrita va trobar la droga durant els controls de trànsit que feia aquest cap de setmana dins del terme municipal de la Jonquera. Com a resultat d'aquestes dues intervencions en drogues, els agents també han detingut dos homes, un de 32 anys i de nacionalitat albanesa i un altre de 52 anys i de nacionalitat marroquina com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. Ambdós conductors portaven la droga amagada en el vehicle. Les 312 plantes estaven al maleter, mentre que l'home que amagava els gairebé 40 kg d'haixix els portava en teles negres en el seient del copilot.

La primera de les actuacions de la Guàrdia Civil d'aquest cap de setmana a la Jonquera es va fer la tarda del divendres, quan van aturar un vehicle amb matrícula espanyola que conduïa en sentit França. Una vegada aturat, els agents van registrar el cotxe i en el maleter hi havia safates amb les 312 plantes de marihuana. Com que el conductor no va poder mostrar cap factura ni demostrar la finalitat legal de les plantes, va quedar detingut per un delicte contra la salut pública.

En un altre control a l'AP-7, els agents van aturar un altre vehicle amb matrícula belga i que també anava en direcció a França. Després d'inspeccionar el turisme, els agents van descobrir que hi havia dues bosses de tela negra al seient de l'acompanyant. A l'interior hi havia 39,7 kg d'haixix i davant de la troballa, la Guàrdia Civil va detenir-ne el conductor.