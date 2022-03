La Guàrdia Civil ha trobat aquest diumenge al matí el cos sense vida d'una dona d'uns 30 anys al moll de ponent del Port de Barcelona, a sota del Pont d'Europa, segons ha informat el cos. L'avís s'ha produït a tres quarts d'onze del matí per part del centre de control de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

La dona no està encara identificada i caldrà esperar als resultats de l'autòpsia per determinar les causes de la mort. La Unitat Orgànica de la Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona s'ha fet càrrec de la investigació