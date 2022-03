Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home acusat d'un delicte d'intrusisme professional per exercir de metge sense titulació en una clínica especialitzada en implants capil·lars a Barcelona. Segons ha informat la policia catalana en un comunicat, s'ha aturat l'activitat del metge, que era el principal de la clínica, després de denúncies de clients tant per resultats insatisfactoris de les intervencions com per seqüeles o lesions. A partir de les declaracions de pacients i personal del centre, els investigadors van constatar que el denunciat feia la visita prèvia, la cirurgia i el tractament postoperatori.

La investigació es va iniciar arran d'una denúncia en la qual s'alertava que al capdavant d'una clínica de Barcelona dedicada als implants capil·lars hi exercia un home que no disposava de cap titulació. Segons detalles els Mossos, al web i als tríptics del centre aquest home figurava com a professional qualificat amb capacitat per fer diagnòstics, tractaments i cirurgies, amb 15 anys d'experiència. De la documentació intervinguda, en la que s'estableix la relació entre el centre i el client, els agents van acreditar que en alguns casos hi figurava la signatura i segell d'un metge col·legiat i en d'altres només la llegenda amb el nom de l'investigat, però sense signatura, segell ni número de col·legiat. Els Mossos van concloure que aquest és un fet indicatiu de la manca de titulació. La Subdirecció General d'Avaluació i Inspeccions Sanitàries i Farmacèutics van comprovar que la clínica encara constava a nom de l'anterior propietari, malgrat que el director actual del centre va assegura que estaven fent gestions per fer el canvi de titularitat. El Departament de Salut va confirmar als Mossos que no constava l'inici de cap tràmit al respecte. La mateixa subdirecció va fer una inspecció el passat 2 de febrer i els Mossos asseguren que des del centre no van aportar cap document que acredités que l'investigat era un professional titulat amb 15 anys d'experiència. Tampoc ho va poder acreditar cap dels treballadors. El Col·legi de Metges de Barcelona també van informar als Mossos que l'home no constava com a col·legiat. Els Mossos han afegit que una de les pràctiques que duia a terme l'investigat era usar de manera irregular el segell de metges relacionats amb la clínica associant-los a la seva signatura, de manera que semblés que es tractava del seu número de col·legiat.