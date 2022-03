Un conductor temerari i que a més, anava drogat, va protagonitzar aquest dimecres al vespre un aparatós accident de trànsit a Figueres i que va estar precedit per una petita persecució per la zona de l’estació d’autobusos. La Guàrdia Urbana el va detenir. Es tracta d’un francès de 27 anys, amb domicili a Espanya, que va quedar acusat de diversos delictes contra la seguretat viària: conduir de forma temerària, anar al volant sota l’efecte de les drogues i per tenir el permís de conduir retirat perquè havia perdut tots els punts.

Els fets van ser el dimecres i es van produir cap a tres quarts del vespre quan la Guàrdia Urbana tenia muntat un control a la plaça de l’estació. Els agents van observar un vehicle amb matrícula francesa que els va semblar sospitós i van ordenar al conductor que s’aturés. Aquest, però, en canvi, va fer una maniobra brusca i va fugir, va enfilar un carrer paral·lel -el carrer Migdia- en sentit contrari. Això va fer que patís un accident, ja que va xocar contra un cotxe que anava pel mateix vial. Un xoc aparatós ja que va acabar amb el vehicle del sospitós bolcat. Mentre tot això succeïa, els agents de la Guàrdia Urbana van perseguir el vehicle que havia fugit i el van interceptar. El conductor va ser sotmès a les proves de drogues i alcoholèmia. Va donar positiu per haver consumit substàncies estupefaents. D’altra banda en ser identificat, l’home va resultar que conduïa sense tenir el permís de conduir vigent ja que el tenia retirat per la pèrdua total de punts. A més la Guàrdia Urbana també el va acusar de conducció temerària per haver fugit del control que hi havia a tocar de l’estació d’autobusos de Figueres.