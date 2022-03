Dos agents de la Policia Local de Castelló d’Empúries que estan en període de formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), a Mollet del Vallès, mentre es trobaven comprant en un supermercat d’aquesta localitat, juntament amb una companya de la Guàrdia Urbana de Figueres, han aconseguit frustrar un robatori i detenir un presumpte lladre, al qual van enxampar in fraganti. Els fets van passar dimecres, 23 de març, quan els tres agents van observar com un individu d’aspecte sospitós sortia corrent de l’establiment, portant una motxilla. Al mateix temps, van sentir l'alarma de la caixa del supermercat i van veure com una treballadora que corria darrere l'individu. Aleshores els agents, que es trobaven fora de servei, van perseguir al sospitós, el van interceptar a la via pública, es van identificar com a policies, el van retenir i van donar avís a la Policia Local de la localitat.

El sospitós portava a la motxilla diversos articles que presumptament havia furtat al supermercat. Gràcies a la ràpida actuació dels joves agents en període de formació, el delicte va ser frustrat i el negoci afectat va recuperar els productes furtats.