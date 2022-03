L'home que va resultar ferit greu per un tret al cap aquest dimecres a Santa Coloma de Gramenet ha acabat morint a l'hospital, segons han informat els Mossos d'Esquadra. Els fets van tenir lloc poc després de les 16.00 hores quan la policia catalana va rebre un avís perquè hi havia un home ferit a la via pública, al barri de Riu Nord de la localitat. L'home presentava una ferida al cap i va ser traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, on va morir poques hores després. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les causes dels fets.