Els Mossos d’Esquadra van detenir el dia 16 de març un home, de 36 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

A finals de setembre els Mossos de l’Escala i la Policia Local de la població van tenir coneixement de l’existència d’una possible plantació de marihuana en una casa del carrer del Manol de la l'Escala.

Paral·lelament, l’empresa subministradora d’electricitat va comunicar la manipulació de la instal·lació del comptador i d’un consum elèctric molt elevat a la casa.

Els agents van iniciar la investigació per confirmar les sospites i van constatar que dins la casa s’hi cultivaven plantes de marihuana.

Després de diversos dispositius de vigilància i seguiment, el passat dia 16 de març els mossos de la Unitat d’Investigació juntament amb l’Àrea Regional de Recursos Operatius van fer una entrada i perquisició al domicili investigat. Durant l’escorcoll van localitzar 361 plantes de marihuana. A més van comissar 1.275 grams de cabdells preparats per a la venda al detall i aparells per facilitar el cultiu com làmpades, transformadors, pantalles, splits, adobs, aparells d’aire condicionat, mampares, balances digitals i filtres.

Durant l’actuació policial també van detenir el responsable de la plantació, que es trobava a l’habitatge.

El detingut, va passar el mateix dia 16 a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.