Els Mossos d'Esquadra investiguen el llançament d'un còctel incendiari contra un supermercat de l'Escala.

A banda, els autors també van fer diverses pintades a l'establiment Mercadona.

L'artefacte però no el van llançar finalment contra un espai del mateix supermercat, ja que es van equivocar. Van col·locar-lo en un quadre elèctric d'una altra empresa del recinte de l'aparcament, segons els Mossos. Arran del llançament de l'artefacte es va cremar l'armariet on hi ha el quadre elèctric d'aquesta altra empresa. Per sort no es van haver de lamentar ferits.

Aquesta acció es va fer durant la nit de divendres a dissabte i va ser reivindicada el mateix dia per part del grup Acció per la Independència, un grup independentista que buscava denunciar, segons asseguren en un comunicat que han fet públic a les xarxes, el tipus de negoci que realitza l'empresa Mercadona. Entre altres, a Twitter asseguren que van actuar "En defensa dels nostres ramaders, agricultors, productors i petit comerç‼️".

En el comunicat extens de Telegram diuen "Farts d'estar farts, cansats de tanta especulació i explotació, desencantats de girar sempre la cara. Però també empoderats i com a acte de protesta contra el poder econòmic que ens té lligats, avui hem fet una visita a diversos establiments Mercadona i els hem deixat un avís", així argumenten l'acció contra l'empresa. Que afirmen que "paga als ramaders el mateix preu de la llet des de fa 19 anys", entre altres aspectes denunciats en el comunicat.

Els Mossos d'Esquadra per la seva banda estan investigant qui va col·locar l'artefacte a l'Escala. El dia dels fets al lloc s'hi van desplaçar els Tedax així com la policia científica per tal d'agafar les proves necessàries per enxampar els causants dels danys. El còctel incendiari estava format per un pot de vidre de conserva amb un tap, un líquid groguenc i una metxa.

A banda, els autors també van deixar pintades a la zona que entre d'altres deien "botiflers" o "foteu el camp".