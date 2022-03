Els Mossos d'Esquadra han detingut a la Jonquera un camioner begut que feia ziga-zagues per l'autopista AP-7 i que multiplicava per vuit la taxa d'alcoholèmia. L'infractor, que té 35 anys, va estar a punt de xocar contra el cotxe patrulla dels Mossos que li feia senyals perquè s'aturés. El transportista va marcar una taxa d'1,28 mg/l quan li van fer la primera prova d'alcoholèmia i es va negar a sotmetre's a una segona.

No és l'únic camioner begut a qui els Mossos han atrapat a la Jonquera. També n'han denunciat un altre de 40 anys, que multiplicava per cinc la taxa permesa, i que va estampar el tràiler contra la tanca lateral de la GI-500. L'home anava embriac i ara haurà de comparèixer davant del jutjat.

La detenció del camioner de 35 anys va tenir lloc dissabte al vespre. Cap a dos quarts de deu de la nit, uns mossos de Trànsit que feien un control al peu de l'N-II a Borrassà van rebre l'avís que un camió estava fent ziga-zagues per l'AP-7.

Els agents van entrar a l'autopista i van veure com el tràiler circulava de forma erràtica, envaint els carrils de banda i banda. De fet, mentre li estaven fent indicacions perquè s'aturés, el conductor va estar a punt de xocar contra el cotxe patrulla.

Quan els agents van aconseguir aturar-lo i li van fer la prova d'alcoholèmia, el transportista va marcar una taxa d'1,28 mg/l; és a dir, més de vuit vegades el límit permès. El camioner, a més, es va negar a bufar l'etilòmetre per segona vegada. Per això, els Mossos el van detenir per un delicte contra la seguretat viària per conduir begut.

I ahir mateix, sense anar més lluny, la policia va atrapar un altre camioner borratxo. És un home de 40 anys, que anava tan begut que va sortir de la carretera i va estampar el tràiler contra la tanca lateral. L'accident va tenir lloc cap a les onze de la nit al quilòmetre 0,1 de la GI-500, al terme de la Jonquera.

El conductor, que conduïa un tràiler de 40 tones, va sortir il·lès de l'accident. Però quan la policia va arribar a lloc, de seguida van veure com presentava símptomes evidents d'anar begut. I l'etilòmetre no va deixar-ne cap mena de dubte: el transportista va marcar 0,79 mg/l. És a dir, més de cinc cops el límit permès.

Els Mossos d'Esquadra el van denunciar penalment i li van immobilitzar el camió. Ara, l'infractor haurà de comparèixer davant del jutjat quan se'l requereixi.