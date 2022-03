Els Mossos d’Esquadra han denunciat penalment a Barcelona un home de 60 anys per un presumpte delicte d’abús sexual a tres dones i un altre d’intrusisme professional per fer-se passar per fisioterapeuta. La investigació va començar l'1 de març, quan les tres víctimes es van presentar a la comissaria per denunciar que havien anat a sessions individuals en la consulta d’un suposat fisioterapeuta.

En el transcurs d’aquestes sessions, el denunciat va fer tocaments a les parts íntimes sense el seu consentiment. Quan les dones es van queixar d’aquests fets, l’home va al·legar que formava part del tractament, tot i que no ho havia advertit prèviament. Els agents van identificar el terapeuta i van consultar tant el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya com el Consell General de de Col·legis de Fisioterapeutes d’Espanya. Ambdues entitats van comunicar que aquesta persona no constava com a col·legiada, per la qual cosa no podia exercir aquesta activitat. Per tots aquests motius, els agents van obrir diligències per tres delictes d’abús sexual i un d’intrusisme professional que van adreçar al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Barcelona. El denunciat està a l’espera que el jutge el citi per declarar sobre aquests fets. Els investigadors no descarten que hi hagi altres persones afectades.