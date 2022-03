Un incendi al carrer Sant Pau de Figueres ha cremat un pis i ha deixat cinc persones afectades, la matinada d'aquest divendres 11 de març, segons ha informat la Guàrdia Urbana.

El foc ha estat extingit pels Bombers, després de rebre l'avís a les 02.53 h. L'edifici incendiat és de tres plantes i el foc ha cremat el sencer el primer pis. El cos d'emergències hi ha treballat amb cinc dotacions i ha fet ús de l'autoescala per evacuar les persones afectades per inhalació de fum.

D'aquestes, n'hi ha dos de lleus, dos de menys greus, que han estat traslladades a l'Hospital de Figueres, i una de greu, que ha estat traslladada a l'Hospital Moisès Broggi, a Barcelona.

L'alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó, ha desitjat una "ràpida recuperació" a les persones ferides, a través de les xarxes socials.