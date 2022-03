Creu Roja ha emès un comunicat de premsa per alertar d'un «frau» en la petició d'ajuda per a Ucraïna i demana que només se segueixin els canals oficials per fer qualsevol mena de donació a la gent d'Ucraïna. En concret, l'entitat informa que s'estan produint trucades de persones usuàries del servei de teleassistència, fent-se passar per Creu Roja o per altres entitats, en les quals se'ls sol·licita el pagament mitjançant ingrés bancari o targeta de crèdit d'un import (habitualment, citen 20 euros). «Es tracta d'un intent de frau, suplantant la identitat d'aquesta institució i d'altres entitats», afirmen en el seu comunicat. Per això, aquesta organització demana «encaridament» no atendre aquest tipus de trucades.