Agents dels Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona van detenir el passat 9 de març un home de 24 anys com a presumpte autor d'un un delicte contra la seguretat viària per conduir amb una velocitat penalment punible i un delicte de falsificació de document públic, oficial o mercantil.

Els fets van passar el mateix dia 9 en un control de velocitat que una patrulla de trànsit havia iniciat al quilòmetre 30,2 a l'autopista AP-7 en sentit La Jonquera amb un vehicle policial no logotipat.

En el decurs del control, els mossos van detectar un vehicle amb plaques de matrícula franceses que circulava a 213 km/h per una via on la velocitat està limitada a 120. Ràpidament van alertar a les altres patrulles que es trobaven per la zona per tal de poder interceptar el cotxe.

Una patrulla de trànsit que es trobava a la sortida 2 de l'AP-7 a la Jonquera el va localitzar, aturar i va identificar-ne el seus tres ocupants.

Quan els agents van fer les comprovacions de la documentació del vehicle van veure que la fitxa tècnica del vehicle no corresponia amb el número de bastidor ni la matrícula del vehicle que tenien aturat, sinó que eren les plaques de matricula d'un cotxe d'Alemanya i que realment aquest vehicle mai havia estat matriculat a França.

Davant els evidències observades, els mossos van detenir el conductor del turisme per un delicte contra la seguretat viària, ja que superava en 93 km/h la velocitat permesa per la via i per un delicte de falsedat documentat, per portar unes plaques de matrícula que no corresponien al vehicle que conduïa.

El detingut, sense antecedents, va passar el dia 10 de març a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.