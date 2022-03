El veí de l'Escala Sisu Corbera, investigat pel tall de Tsunami Democràtic i que aquest dilluns va tornar de la frontera ucraïnesa amb refugiats, ha assegurat a la sortida del jutjat que "quan veus el que passa allà, això d'aquí és una collonada". Els mossos l'han detingut aquest dimarts al matí al seu domicili per dur-lo davant del jutge que instrueix la macrocausa amb 200 investigats. A la sortida, ha explicat que no ha declarat i ha criticat que es destinin tants recursos a uns fets quan "hi ha coses més importants". L'advocat d'Alerta Solidària, Martí Majoral, ha reiterat que esperen que la causa acabi arxivant-se i "deixar aquest tema com el que és: l'exercici del dret de manifestació i de protesta".

Els Mossos d'Esquadra l'han detingut aquest dimarts a les deu del matí a casa seva. Ho han fet hores després que arribés de Polònia, on ha recollit dues mares i tres nens procedents d'Ucraïna. La policia el buscava i portar-lo davant del jutge que instrueix el cas del tall de Tsunami Democràtic a la Jonquera, l'any 2019. Ell és un dels dotze encausats en aquesta macrocausa –que en suma 200- que havia desobeït i no havia comparegut a les diferents citacions judicials.

"M'havien citat dues vegades, ara han canviat de jutge i m'han citat dues vegades més i aquest cop ha decidit que ho tirava endavant i que ens detenia a totes", ha assegurat Corbera a la sortida del jutjat. Ell és el darrer dels 12 encausats que el jutge va ordenar detenir per no atendre les citacions judicials i, com els altres, s'ha acollit al dret a no declarar.

Corbera ha criticat que es destinin tants recursos i funcionaris a una causa que "no va enlloc". "Jo no soc ningú però l'aconsellaria que ho arxivés, estem entrant en el ridícul", ha afegit. "Que ens demanen cinc o sis anys? Ni ho sabem. Això no és res. Aquella gent ho han perdut tot i encara tenen un somriure", ha remarcat.

En el mateix sentit s'ha pronunciat l'advocat d'Alerta Solidària, Martí Majoral, que ha afirmat que la "desobediència" serveix per "remoure consciències" i com a forma per "saltar-nos la legalitat espanyola".

"Fa dos anys i mig que aquestes persones suporten un procediment sense saber de què se les acusa i això, a més de ser contrari a llei, suposa un perjudici evident per aquestes persones", ha insistit. "El jutge ho hauria d'arxivar", ha afegit.

A la sortida, l'esperaven una quinzena de persones per donar-li suport amb banderes independentistes. Entre elles, el diputat de la CUP Dani Cornellà.