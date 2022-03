El jutjat ha enviat a presó un jove de 24 anys per violar una adolescent a Figueres. L'agressió va passar el juliol del 2021. Aleshores, la menor tenia 13 anys. Els Mossos van detenir l'agressor dijous passat. Dissabte va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres, que va ordenar-ne l'ingrés a presó incomunicada i sense fiança. Se l'acusa d'agressió sexual. Aquest és el segon cop que els Mossos detenen el noi per fets similars, perquè fa poques setmanes ja l'havien arrestat. En aquella ocasió, però, va quedar en llibertat amb mesures cautelars. Els Mossos mantenen oberta la investigació perquè sospiten que hi podria haver més víctimes, amb qui el detingut hauria contactat a través de xarxes socials o quan sortien de classe.

La detenció del jove de 24 anys va tenir lloc dijous de la setmana passada. Era el segon cop que els Mossos l'arrestaven per violar una menor. Feia menys d'un mes que la policia ja l'havia detingut per agredir sexualment una adolescent. En aquella ocasió, però, després de passar a disposició judicial, el noi va quedar en llibertat provisional. Segons fonts properes al cas consultades per l'ACN, el jutjat va ordenar però mesures cautelars. En concret, va dictar una ordre d'allunyament cap a la víctima, li va retirar el passaport i li va imposar compareixences periòdiques. Arran d'aquest cas, els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació. I dijous passat, la policia va tornar a detenir el sospitós. Aquesta vegada, per una violació que hauria comès el juliol passat. La víctima era una menor de 13 anys. Segons informa el TSJC, dissabte el detingut va passar a disposició judicial a Figueres. El jutjat en va ordenar l'ingrés a presó provisional, incomunicada i sense fiança, per agressió sexual. La investigació d'aquest cas la porta el jutjat d'instrucció número 3 de Figueres. Els Mossos d'Esquadra sospiten que hi pot haver més víctimes. La policia perfila que l'investigat tindria un modus operandi, contactant amb les menors a través de les xarxes socials o quan sortien de classe, per guanyar-se la seva confiança i després agredir-les sexualment.