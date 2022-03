Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes, de 29 i 25 anys i amb antecedents, per apunyalar-ne un altre durant una discussió en un pis, a Figueres. Els fets van passar aquest diumenge cap a les set de la tarda en un habitatge del carrer Pujades. Segons el seu relat, s'havien embarcat en un "conflicte" per un telèfon mòbil i la víctima va rebre una punyalada a la zona de l'abdomen. Els agents el van localitzar al replà de l'edifici i se'l va traslladar a l'hospital de Figueres. Presentava una ferida superficial i, després de visitar-lo a Urgències, li van donar l'alta. Als dos arrestats se'ls va detenir per un delicte de lesions i d'apropiació indeguda.

D'altra banda, la Guàrdia Urbana busca el conductor d'un cotxe que es va donar a la fuga després xocar amb una motocicleta, al barri de l'Olivar Gran de Figueres. El conductor de la moto va resultar ferit greu i se'l va traslladar al Trueta.