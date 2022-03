El jutjat de Figueres ha ordenat la detenció de 12 investigats pel tall del Tsunami Democràtic a la Jonquera del novembre del 2019, segons informa Alerta Solidària. Són els encausats que havien desobeït i no van comparèixer a les citacions per declarar davant del jutge en la macrocausa que suma uns 200 investigats. Alerta Solidària ha exposat que a hores d'ara ja han arrestat dos dels investigats i convoca concentracions de suport als jutjats de Ripoll i de Puigcerdà.

Entre els encausats que no havien comparegut al jutjat hi ha veïns d'Amposta, Caldes de Malavella, Campdevànol, l'Escala, Manresa, Montmelús, Navarcles, Sant Pere de Riudebitlles i Valls.

La macrocausa que instrueix el jutjat 4 de Figueres té l'origen en els talls de carretera convocats per Tsunami Democràtic l'11 i 12 de novembre del 2019. Al llarg del procediment, hi ha hagut un degoteig constant de citacions i la causa té uns 200 investigats per delictes desordres públics i danys.

El 4 de febrer, el jutjat va citar a declarar 14 investigats que, fins aleshores, no havien comparegut. Aquell dia, van tornar a optar per desobeir i Alerta Solidària va advertir que el jutjat podia ordenar-ne les detencions.

Segons informa el TSJC, el jutjat ha ordenat la detenció de 12 investigats perquè en el cas dels altres dos no havien pogut fer la darrera citació i remarca que, a tots ells, els havien citat "un mínim de cinc ocasions" sense que compareguessin: "La presa de declaració d'un investigat és imprescindible per al desenvolupament de les diligències que, vistes les incompareixences reiterades dels investigats, la falta de justificació d'aquestes i la necessitat de complir amb el tràmit, el jutge va acordar segons preveu la llei".