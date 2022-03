Un home que està sent investigat per la seva participació en el tall de l'Autopista AP-7 al Pertús, al novembre de 2019 i en el marc de les protestes del Tsunami Democràtic, ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra. Segons han confirmat fonts de la policia catalana, l'arrest s'ha practicat en relació a una ordre judicial dictada pels jutjats de Figueres. Des del CDR de Cerdanya han difós que el detingut és una persona molt implicada en el teixit associatiu de la comarca i han convocat una concentració a l'exterior del jutjat de Puigcerdà per donar-li suport.