La Policia Local de Castelló d'Empúries ha detingut dues persones sospitoses d'un robatori a una botiga d'Empuriabrava.

Els fets van succeir durant la matinada d'aquest dilluns a dimarts, mentre una patrulla efectuava patrullatge preventiu ordinari a la zona d'Empuriabrava.

Els agents van veure dues persones amb actitud sospitosa, a l'aturar-los i interrogar-los, es van adonar que aquests portaven objectes que intentaven amagar i que al lloc on es trobaven hi havia restes de sang. En el mateix moment en què els agents interrogaven als sospitosos sobre la procedència dels objectes, van rebre una alerta de Mossos d’Esquadra informant d’una alarma en una botiga propera al lloc on eren, i que a l'establiment també hi havia restes de sang. Fonts policials informen que encara s'investiga l'origen de la sang.

Els objectes robats van ser recuperats pels propietaris.