L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dijous tres acusats que s'enfronten a 3 anys i mig de presó cadascun per haver-se quedat 91.000 euros d'una empresa de Navata. Aquest és el pagament que l'empresa va fer l'any 2011 després d'arribar a un acord amb els processats perquè li fessin arribar 250 tones de pinyes des de Portugal. "No va arribar ni un camió", ha explicat la víctima al judici. Els processats admeten el deute amb l'empresa però asseguren que no van poder fer arribar "ni una pinya" perquè va ser la pitjor collita que recorden, afectada per una plaga que va "destruir" el 75% de les llavors. El judici ha quedat vist per a sentència.