El comissari de la Policia Nacional de Portbou salva la vida a un nen d'un any que estava inconscient i no respirava, quan estava fora de servei a Figueres. Els fets van passar a principis de febrer quan el policia estava passejant per la ciutat i va escoltar els crits d'una dona, que tenia el seu fill que s'estava ofegant en braços. El menor es trobava en un estat cianòtic, davant la falta d'oxigen per l'obstrucció de les vies respiratòries. Per això, el policia va agar el nen, que tenia el cos flàccid i d'un color lleugerament blau, i li va practicar la maniobra de Heimlich. També li va fer una reanimació cardiopulmonar, retirant-li tot el que li obstruïa les vies respiratòries i va aconseguir que recobrés la consciència, poc a poc.

Tenint en compte la situació, l'agent va aturar un vehicle que circulava per la zona i va aconseguir així poder traslladar el menor i la seva mare a l'hospital de Figueres, on el nen va ingressar a Urgències i la mara va ser atesa per un atac d'ansietat. Després de l'episodi, el policia s'ha reunit amb la mare i el nen saber com es trobaven i ha rebut les felicitacions de l'equip sanitari de l'hospital. Des de la Direcció general de la Policia asseguren que són conscients que gran part dels serveis que presten els agents són de caràcter assistencial o humanitari. Per això, des de fa anys en tots els processos formatius, una de les assignatures que han de cursar és Tècniques Assistencials d'Urgència (TAU), que ensenyen com afrontar possibles situacions d'emergència com accidents, traumatismes o ofegaments.