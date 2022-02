La secció quarta de l'Audiència de Girona ha jutjat un acusat de violar la seva parella durant el confinament a Roses. Segons el fiscal, els fets van tenir lloc cap a les nou del vespre del 12 de juliol de 2020 dins el domicili familiar. Segons aquest relat, l'acusat va tenir un atac de gelosia motivat per una conversa telefònica que la víctima tenia amb una exparella, i la va violar i agredir mentre li proferia expressions vexatòries.

L'exparella es va preocupar, segons ha explicat durant el judici, quan va començar a rebre missatges amenaçadors i insults a través del telèfon de la víctima, "poc propis" d'ella i que el van convèncer que qui parlava era l'acusat.

La víctima va patir diverses lesions que van necessitar atenció mèdica. En tot cas, tot i que va denunciar els fets, va acabar renunciant a l'acusació particular. Durant el judici ha renunciat a declarar, emparant-se en el seu dret a no fer-ho en ser parella de l'acusat en el moment dels fets.

L'acusat tampoc ha donat explicacions, que ni ha volgut respondre al fiscal ni tampoc a la seva defensa.

El fiscal demana per l'acusat 11 anys de presó per un delicte d'agressió sexual i de maltractaments en l'àmbit de la violència sobre la dona. També sol·licita vint dies de localització permanent i una mesura d'allunyament per un delicte lleu d'injúries. Per últim, inclou una mesura d'expulsió un cop completes dues terceres parts de la pena. Pel que fa a la indemnització, demana que se li lliurin 20.000 euros pels danys morals que li ha provocat a la víctima.