Un ciclista ha resultat ferit crític per una col·lisió amb un cotxe a Vilajuïga. Segons informa el Servei Català de Trànsit, l'accident ha tingut lloc cap a la una de la tarda al punt quilomètric 9 de la carretera Gi-610. Per causes que els Mossos investiguen, el vehicle ha envestit el ciclista. Fins al lloc s'hi ha desplaçat dues ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del SEM, que ha traslladat la víctima a l'hospital Trueta de Girona.

El ciclista està ingressat a la UCI en estat crític i pronòstic reservat. L'accident ha obligat a tallar la carretera i fer desviaments de trànsit. Els Mossos han activat sis patrulles.