Els Bombers han donat per controlat poc després de les vuit del vespre d'aquest dimarts el foc de Roses, que des de dilluns a un quart de dotze de la nit ha cremat 433 hectàrees de superfície forestal, segons l'estimació dels Agents Rurals. A partir d'ara el cos d'extinció d'incendis preveu reduir la dotació de rereguarda en l'incendi al llarg de les pròximes hores.

Durant la nit, nou dotacions han estat remullant i revisant tot el perímetre de l'incendi. Aquest matí de dimecres hi ha cinc vehicles a la zona remullant un petit congost de difícil accés, al flanc dret, on ha sortit alguna fumarola de forma intermitent.

Sobre les causes, els Agents Rurals continuen treballant en la hipòtesi d'una crema de vegetació mal apagada però encara no han aconseguit esbrinar si estava comunicada o no i si es va fer abans que s'activés el Pla Alfa 2.

Al llarg de la tarda, l'operatiu d'extinció ha reforçat les tasques d'extinció, remullant tot el perímetre afectat per l'incendi i vigilant que no hi hagués noves represes. L'última s'ha registrat cap a la una del migdia i ha cremat 200 metres quadrats en el flanc esquerre de l'incendi, però ha estat ràpidament controlada pels Bombers. En aquests moments continuen remullant la zona 28 dotacions terrestres. Els mitjans aeris ja s'han retirat a base coincidint amb l'ocàs.

El cap de la Regió d'Emergències de Girona, Jordi Martín, explicava poc abans de l'anunci del control que s'aniran reduint efectius progressivament i que es reobriran parcialment els accessos a la carretera de Cala Montjoi, tot i que es limitarà a les persones que hi resideixin o hi tinguin negocis. També s'han aixecat els confinaments.

Els Agents Rurals han tancat un nou balanç i xifren ara en 433,89 el nombre d'hectàrees de vegetació afectades, de les quals 431,85 són dins el Parc Natural del Cap de Creus. La majoria són forestals, 429,54.

