La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa dedicada a la importació de vehicles d'origen asiàtic amb certificats de conformitat falsos. La investigació va començar quan el cos policial va rebre informació sobre una empresa ubicada a Barcelona que estava important vehicles del mercat asiàtic on les dades que constaven en el certificat no coincidien amb les reals. En concret, la contrasenya d'homologació no corresponia a la marca, model i tipus de vehicle, ni pertanyia al fabricant que suposadament l'emetia. Es tracta de vehicles de la categoria L6e, denominats 'microcotxes', que els poden conduir majors de 15 anys. Per mesures, pes, velocitat i homologacions, haurien d'haver estat codificats com a L7e, que requereixen el permís de conduir B.

L'empresari que importava els vehicles va comptar amb la col·laboració d'una estació d'ITV ubicada a la demarcació de Barcelona. Els inspectors d'aquesta i el director tècnic examinaven només les dades bàsiques i no feien les comprovacions necessàries, de tal manera que facilitaven la targeta d'inspecció tècnica necessària per poder-los comercialitzar a l'Estat espanyol. Un cop fet això, obtenien el permís de circulació. En el marc de l'operació, s'ha detingut una persona pels presumptes delictes de falsedat documental, estafa i contra el mercat i els consumidors, així com al director tècnic de la ITV, per falsedat documental. A més, hi ha onze treballadors de l'estació ITV investigats, també per falsedat documental. El principal investigat ha obtingut beneficis de més de 350.000 euros. Les persones que compraven els vehicles eren enganyats ja que es pensaven que compraven vehicles que es podien conduir amb la llicència AM, a partir de 15 anys, quan en realitat necessitaven el permís de conduir de classe B. Tot el procés començava quan l'empresari espanyol contactava amb el seu homòleg asiàtic, que mitjançant transport naval i en contenidors, enviava els vehicles al port de Barcelona. Un cop arribaven, anaven a l'estació d'ITV amb el certificat de conformitat fals, on els tècnics posaven les dades sense comprovar-les i emetien la targeta d'inspecció tècnica. Els investigadors han retirat la targeta d'inspecció tècnica i el permís de circulació emesos i han informat els afectats que fins que no legalitzin els vehicles no poden circular amb ell, a més d'haver-ho de fer amb el permís de circulació corresponent. També s'han retirat de la circulació tots els vehicles que suposaven un risc greu per a la seguretat vial.