Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte un home com a presumpte autor de la mort de la seva parella a Martorell, segons ha informat la policia catalana en un comunicat. Sobre les onze del matí, la policia local de Martorell ha rebut un avís per una discussió en un domicili de la localitat.

Quan una patrulla hi ha arribat, han localitzat una dona morta i un home ferit, de 52 anys, que ha quedat detingut en relació a aquesta mort. El presumpte autor ha estat traslladat a un centre hospitalari. Els Mossos tracten els fets com un cas de violència masclista i no consten antecedents entre la parella.

El jutjat d'instrucció número 1 de Martorell, en funcions de guàrdia, ha obert una causa per aquests fets, tot i que de la investigació se'n farà càrrec el jutjat de violència contra la dona, segons ha informat el TSJC. Les mateixes fonts també confirmen que no consten antecedents entre la parella.

Agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Sud dels Mossos d'Esquadra han obert diligències per esclarir les circumstàncies dels fets. En aquests moments, la investigació està oberta i sota secret d'actuacions.

A través de Twitter, l'Ajuntament de Martorell ha condemnat el presumpte assassinat de la dona i ha destacat el "bon servei" de la Policia Local, que ha permès una "ràpida descoberta i la detenció del presumpte homicida". El consistori ha afegit que resta pendent de la investigació dels Mossos per aclarir les circumstàncies dels fets i "activar les mesures oportunes en cas de confirmar-se que es tracta d'un homicidi de violència de gènere".

Per la seva banda, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha traslladat a través del seu compte de Twitter el condol a familiars i amics: "No descansarem fins eradicar la violència masclista de tot arreu".