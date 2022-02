Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han resolt 422 delictes de danys a ferrocarrils de tot l'Estat, 323 d'ells a Catalunya. Hi ha 25 grafiters detinguts en total, dels quals 13 a Catalunya i la resta a Madrid, Fuenlabrada, Burgos, Lleó, València, La Corunya i Orihuela. Els fets van tenir lloc entre els anys 2020 i 2021 i s'estima que els danys ocasionats en trens, vagons de ferrocarrils i metro ascendeixen a 1.670.000 euros a tot l'Estat, dels quals 1.370.000 a Catalunya.

L’operació s’ha desenvolupat en dues fases. La primera va tenir lloc a partir del 31 de gener del 2022 amb la localització de persones que residien a Madrid, Fuenlabrada, Burgos, Lleó, València, La Corunya i Orihuela. Entre aquest dimarts 15 de febrer i dijous 17 de febrer s’ha dut a terme la segona fase del dispositiu, centrada a Catalunya. Els agents han detingut 13 grafiters multireincidents a la xarxa ferroviària, considerats els més actius a Catalunya, i s’han resolt 80 delictes de danys.

Fins al moment, a tot l’Estat s’han detingut 25 persones i se n’han denunciat 35 més. L’operació continua oberta per tal de localitzar i detenir altres implicats amb els fets investigats.

A partir de l’anterior operació, en la qual es van detenir 103 persones com a presumptes autores de delictes de danys en trens comesos durant l’any 2019, valorats en més de 22 MEUR, els agents van seguir realitzant contactes periòdics amb les operadores de ferrocarrils i transports metropolitans de Barcelona per realitzar un seguiment d’aquest tipus de fets. Amb l’objectiu de detectar l’autoria de nous danys en trens, principalment a Catalunya, els agents van investigar nous grups que utilitzaven tècniques diverses per poder cometre les seves accions impunement.

Un cop identificats els autors i a causa de la gran mobilitat geogràfica d’aquests delinqüents, els agents van dur a terme una àmplia tasca d’investigació i es va establir des del mes de setembre del 2020 aquesta operació conjunta, gràcies a la qual s’ha aconseguit identificar als principals presumptes autors de delictes de danys en vagons de tren de l’Estat.